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pixabay.com Сегодня, 20:35
113
Сегодня, 20:35
113
Фото: pixabay.com

Золото и электронные сигареты пытались незаконно ввезти в Казахстан

Пограничная служба КНБ РК пресекла контрабандный ввоз в страну электронных сигарет и изделий из золота, передаёт BaigeNews.kz

"На автомобильном пункте пропуска "Карасу" Жамбылской области остановлена попытка провоза иностранными гражданами крупной партии электронных сигарет без сопроводительных документов на сумму более 370 миллионов тенге", - сообщили в пресс-службе КНБ. 

В аэропорту Алматы у казахстанки, прибывшей из Стамбула, изъяли золотые изделия на сумму 10 миллионов тенге без сопроводительных документов. 

Задержанные переданы в территориальные подразделения КГД МФ РК для дальнейшего разбирательства.

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#КНБ #золото #сигарета #граница #контрабанда
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:35
113
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