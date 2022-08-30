Знают ли казахстанцы свои конституционные права и обязанности? Опрос

Фото: BaigeNews.kz.

Сегодня в Казахстане отмечают День Конституции РК. Корреспондент BaigeNews.kz решила узнать, какие свои права и обязанности, прописанные в Конституции, знают казахстанцы.

В частности, респонденты отмечали право на жизнь, образование и свободу слова. А из обязанностей — соблюдение административного и уголовного кодекса. Подробнее в видеоматериале.













