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BaigeNews.kz. Сегодня, 10:00
150
Фото: BaigeNews.kz.

Знают ли казахстанцы свои конституционные права и обязанности? Опрос

Сегодня в Казахстане отмечают День Конституции РК. Корреспондент BaigeNews.kz решила узнать, какие свои права и обязанности, прописанные в Конституции, знают казахстанцы.

В частности, респонденты отмечали право на жизнь, образование и свободу слова. А из обязанностей — соблюдение административного и уголовного кодекса. Подробнее в видеоматериале.







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#блиц-опрос #Конституция #права человека
Сегодня, 10:00
150
Данира Искакова Журналист

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