Знание казахского языка станет обязательным для госслужащих в РК

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Представлена концепция развития языковой политики в Казахстане на 2023-2029 годы. В ней говорится о том, что знание казахского языка станет обязательным для госслужащих, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с требованиями современного общества государственный служащий должен свободно владеть государственным языком. В статье 9 Закона "О языках" отмечено "Акты государственных органов разрабатываются и принимаются на государственном языке, при необходимости, их разработка может вестись на русском языке с обеспечением, по возможности, перевода на другие языки". Данная юридическая норма должна быть реализована в полном объёме", - говорится в документе.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос включения критерия разработки документов на государственном языке в рейтинг расчета оценки эффективности работы служащих.

"В ходе реализации Концепции будут разработаны требования, обязывающие государственных служащих владеть казахским языком. При этом основным рабочим языком сферы государственной службы станет государственный язык", - сказано в концепции.

В документе определены целевые индикаторы и ожидаемые результаты. Так, доля населения, владеющего государственным языком, к 2029 году должна достичь 84 процентов, населения, владеющего тремя языками (казахским, русским и английским) - 32 процентов. Доля участников письменной коммуникации, использующих латинский алфавит - 15 процентов.

Доля работников организаций, предоставляющих государственные услуги, владеющих казахским языком на уровне В1 по системе "КАЗТЕСТ", а также работников нацкомпаний и холдингов, к 2029 году составит 43 процента. Доля госслужащих, владеющих языком на уровне В2, - 41 процент.



Основные ожидаемые результаты к 2029 году: