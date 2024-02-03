  • 3 Февраля, 03:18
  • BAIGENEWS

Знаменитый сурок Фил предсказал скорое наступление весны

Сегодня, 02:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
groundhog.org Сегодня, 02:12
Сегодня, 02:12
116
Фото: groundhog.org

В американском городке Панксатони (штат Пенсильвания) отпраздновали День сурка, передаёт BaigeNews.kz.

В этот день ежегодно из норы на холме Гобблер-Ноб выходит знаменитый сурок Фил. По его реакции определяют, когда придёт весна.

Согласно традиции, если животное пугается своей тени и прячется обратно в нору, зима продлится ещё шесть недель. Если же Фил не замечает тени, то весна будет ранней. В этом году, судя по поведению сурка, тепла осталось ждать совсем недолго. 

Самое читаемое

Наверх