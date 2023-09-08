Знаменитый фуд-блогер Бурак Оздемир планирует открыть ресторан в Туркестане
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Известный турецкий фуд-блогер и ресторатор Бурак Оздемир побывал в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Otyrar.kz.
Судя по его Instagram-аккаунту, Оздемир посетил Караван-сарай и главную достопримечательность Туркестана – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Турецкий шеф-повар также встретился с акимом Туркестанской области. В пресс-служба акимата сообщили, что встреча не была запланированной.
После прогулки Дархан Сатыбалды обсудил со звездой Instagram его дальнейшие планы. Как выяснилось, Бурак Оздемир был в восторге от национальной кухни и планирует открыть в Туркестане свой ресторан. Иностранному гостю аким области вручил подарок: казахский чапан и сувенир в виде тайказана.
"Он прибыл в Туркестан, мы узнали об этом из социальных сетей. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды вечером гуляет по Туркестану. Во время прогулки он случайно встретил Бурака Оздемира. Шеф-повар поделился с акимом своими планами. Аким пригласил его в гости и сказал, что будет поддерживать в начинаниях", — рассказали в пресс-службе акимата Туркестанской области.
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