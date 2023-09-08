  • 8 Сентября, 08:19
  • BAIGENEWS
У 1,8 млн казахстанцев повысятся заработные платы
В Казахстане выросли цены на авиабилеты
Российские эксперты обсудили Послание Президента народу Казахстан
Стамбул затопило после сильного ливня
В Уральске осужден экс-глава филиала Наццентра качества дорожных активов
В ЗКО мужчина выстрелил из ружья и ранил женщину и ребёнка
Президент посетил республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Родители не разрешают детям ходить в школу в Туркестанской области
Токаеву показали передовые технологии в выращивании томатов в Алматинской области
Супружескую пару убили в Актобе
Сибирская язва в Акмолинской области: в больнице уже 14 человек
Сирены завоют 6 сентября в Астане
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Знаменитый фуд-блогер Бурак Оздемир планирует открыть ресторан в Туркестане

Сегодня, 07:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram / cznburak Сегодня, 07:45
Сегодня, 07:45
142
Фото: Instagram / cznburak

Известный турецкий фуд-блогер и ресторатор Бурак Оздемир побывал в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Otyrar.kz.

Судя по его Instagram-аккаунту, Оздемир посетил Караван-сарай и главную достопримечательность Туркестана – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Турецкий шеф-повар также встретился с акимом Туркестанской области. В пресс-служба акимата сообщили, что встреча не была запланированной.

После прогулки Дархан Сатыбалды обсудил со звездой Instagram его дальнейшие планы. Как выяснилось, Бурак Оздемир был в восторге от национальной кухни и планирует открыть в Туркестане свой ресторан. Иностранному гостю аким области вручил подарок: казахский чапан и сувенир в виде тайказана.

"Он прибыл в Туркестан, мы узнали об этом из социальных сетей. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды вечером гуляет по Туркестану. Во время прогулки он случайно встретил Бурака Оздемира. Шеф-повар поделился с акимом своими планами. Аким пригласил его в гости и сказал, что будет поддерживать в начинаниях", — рассказали в пресс-службе акимата Туркестанской области.

Самое читаемое

Наверх