Значительный рост онкозаболеваний зафиксирован в Улытауской области. Учёные ищут причину

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Экологи и врачи бьют тревогу: в Улытауской области выявили рост онкологических заболеваний в два раза. Что этому способствует, будут выяснять учёные. Об этом стало известно на брифинге акима региона в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

"В регионе наблюдается рост онкологических заболеваний. С чем это связано, нам предстоит выяснить в ближайшее время. На эти цели из бюджета выделены средства. Назначена комиссия учёных, последнее слово за наукой. К каким выводам придут учёные, из этого будем действовать. Сейчас уже проводится активный скрининг всего населения области", - рассказал аким области Берик Абдыгалиулы.

В регионе также запланировано строительство онкодиспансера. По результатам конкурса, объявленного государством, для научных исследований будет привлечена компания "Экосервис-С".

"По итогам отборов проб поверхностных вод, почвы, атмосферного воздуха, пищевой продукции производителей на объектах торговли, проведённых территориальными подразделениями министерств экологии и природных ресурсов, здравоохранения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, превышений радиационного фона и загрязнения атмосферного воздуха на территории Жезказган-Улытауского региона не зарегистрировано. Кроме того, не выявлено превышение показателей токсичных элементов (кадмий, свинец, мышьяк) и гептила", – отметили в министерстве экологии.

Вопросом роста заболеваемости уже занималась специальная комиссия. Тогда эксперты связи между увеличением числа злокачественных опухолей и влиянием расположенного неподалёку от региона космодрома "Байконур" не увидели.