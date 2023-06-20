Зловонье, комары и плесень: жители ветхих домов Кызылорды больше не могут терпеть

Фото: Айнур Тулешова

На сегодняшний день в Кызылорде около 40 многоэтажных домов признаны аварийными. Сейчас в городе 581 семья ждет своей очереди на получение арендного жилья. Тем временем люди вынуждены выживать в антисанитарийных условиях. Они опасаются за свою жизнь и боятся что их жилье попросту рухнет и они останутся под завалами. Корреспондент BaigeNews.kz побивал в аварийных домах и выслушал жалобы жильцов.

Вопрос аварийных домов всегда был актуален для Кызылорды. В 2017 году после реализации масштабных строительных проектов в областном центре удалось полностью решить эту проблему. Однако спустя несколько лет проблема ветхих домов вновь всплыла на поверхность.

Жители дома №4 по улице Тасарык поселка Тасбогет уже несколько лет бьют тревогу. Сейчас здесь проживают 24 семьи. Они устали круглый год бороться с комарами. Зловонный воздух, подвал, заполненный почвенными и канализационными стоками не дают им нормально жить. По словам жителей, дом был построен более 40 лет назад. С того времени капитальный ремонт не проводился ни разу, а сегодня ремонтировать здесь попросту нечего.

Пенсионерка Зейнегуль Калменова живет в этом доме с 1986 года. Пожилая женщина жалуются на отсутствие благ цивилизации. Жители двухэтажного дома зимой самостоятельно топят печь. Стены жилья покрыты плесенью, обитатели все чаще жалуются на здоровье.

"Зимой очень холодно, крыша протекает. Летом нет отбоя от комаров, подвал заполнен водой. Мы по возможности стараемся в жару жить у родственников. Ежегодно штукатурим и красим, чистим подвал своими силами, но нет результата. Недавно мы пригласили независимого оценщика, и наш дом был признан аварийным. Надеемся, что скоро сможем переехать в новое жилье", - говорит кызылординка.

У жителей дома №13 по улице Тасарык похожая ситуация. Собственники жилья жалуются на невыносимые условия, дом рушится буквально на глазах. В квартирах высокая влажность, неприятный запах и плесень. По словам домочадцев, зимой стены промерзают, а полы проваливаются в подвал. Им страшно жить в таких условиях, они опасаются за жизнь и за здоровье детей.

"Я живу в этом доме уже много лет. Ремонтировать его бесполезно, нет никаких условий. Мы неоднократно обращались в областной и городской акимат. Оценщики говорят, что фундамент дома еще крепкий. Поэтому его не признают аварийным. Чего ждут наши власти нам неизвестно. Неужели дом должен обязательно обрушиться на нас?", - возмущается жительница дома Карашаш Абибуллаева.

Айткуль Абубакирова вместе с родными живет здесь уже 20 лет. Она отмечает что борьба с плесенью не дает никаких результатов.

"Все мои домочадцы болеют астмой, мы вынуждены регулярно обращаться за медицинской помощью. Мы стараемся избавиться от плесени самостоятельно, но не помогает ничего. Спустя некоторое время стены снова покрываются ею", - говорит женщина.

Местные власти предлагают жителям дома №13 провести модернизацию. Однако сами жильцы против проведения капитального ремонта. По их словам, ремонт не решит проблемы. К тому же у многих жильцов нет возможности оплачивать расходы на строительные работы.

В целом в прошлом году в Кызылорде было сдан в эксплуатацию 60-ти квартирный арендный дом для жителей аварийных домов. На данный момент в регионе ведется строительство еще 23 многоэтажек.

"На сегодняшний день свыше 27 тысяч кызылординцев стоят в очереди на получение государственного жилья. Более 500 семей - это жители аварийных домов. Вопрос с расселением жильцов из аварийного жилья решается поэтапно. Расселение будет проводиться в порядке очереди", - прокомментировала заведующая сектором отдела жилищной инспекции города Кызылорда Гульмира Пазылова.

Фото: Айнур Тулешова.