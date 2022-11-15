Злостных неплательщиков алиментов трудоустраивают в Павлодарской области

Фото: pixabay.com

В Павлодарской области трудоустраивают злостных неплательщиков алиментов С начала года в регионе удалось найти работу более ста должников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Всего в области проживают 17 тысяч алиментщиков. Почти 500 из них уклоняются от обязательных выплат. В Департаменте юстиции рассказали, чтобы улучшить ситуацию необходимо проводить как можно больше ярмарок вакансий и содействовать должникам в поиске заработка.

По последним данным, в области уже привлекли к административной ответственности около 200 человек и ещё 110 понесли уголовное наказание. Почти стольким же ограничили право на выезд с территории республики.

Министр юстиции Канат Мусин встретился с павлодарцами и рассказал, что в 2022 году в регионе на цифровизацию госуслуг и оказание бесплатной юридической помощи населению выделено три миллиарда тенге, на миллиард больше, чем в прошлом году.