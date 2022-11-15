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pixabay.com Сегодня, 08:18
235
Сегодня, 08:18
235
Фото: pixabay.com

Злостных неплательщиков алиментов трудоустраивают в Павлодарской области

В Павлодарской области трудоустраивают злостных неплательщиков алиментов С  начала года в регионе удалось найти работу более ста должников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Всего в области проживают 17 тысяч алиментщиков. Почти 500 из них уклоняются от обязательных выплат. В Департаменте юстиции рассказали, чтобы улучшить ситуацию необходимо проводить как можно больше ярмарок вакансий и содействовать должникам в поиске заработка.

По последним данным, в области уже привлекли к административной ответственности около 200 человек и ещё 110 понесли уголовное наказание. Почти стольким же ограничили право на выезд с территории республики.

Министр юстиции Канат Мусин встретился с павлодарцами и рассказал, что в 2022 году в регионе на цифровизацию госуслуг и оказание бесплатной юридической помощи населению выделено три миллиарда тенге, на миллиард больше, чем в прошлом году.

"Что касается арестов и ограничения на выезд, сейчас эта проблема максимально упрощена. Даже если человек в аэропорту обнаруживает, что ему запрещен выезд, с мобильного телефона в течение нескольких секунд производится платёж, и автоматически все запреты снимаются, и он вылетает туда, куда ему нужно", - сообщил министр юстиции Канат Мусин. 

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#алименты #трудоустройство #Министерство юстиции РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:18
235
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