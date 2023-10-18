Зима в Казахстане будет тёплой

Какой будет предстоящая зима в Казахстане, рассказали синоптики "Казгидромета", передаёт BaigeNews.kz.

В ноябре ожидается частая смена тёплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по стране не исключены гололёдные явления и туманы.

В северной половине, на востоке и в центре республики по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца. Столбики термометров в самые холодные дни понизятся:

- на севере РК в ночные часы до -20-27°С, днём до -8-13°С;

- в южной половине и на юго-западе страны ночью до -3-12°С, днём до -1+5°С.

При поступлении теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря воздух прогреется:

- в южной половине республики днём до +8+17°С;

- в северной половине до +3+10°С.

Таким образом, температура воздуха на большей части Казахстана в ноябре ожидается около нормы.

"Зима 2023-2024 годов ожидается по сценарию зимы 2001-2002 годов, то есть тёплой с количеством осадков около и больше нормы. В течение холодного периода на территорию республики предполагаются частые перемещения тёплых и влажных воздушных масс из районов Атлантики", - отметили в "Казгидромете".

Температурный фон по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2°. Только в декабре на большей части республики температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы, а на севере и востоке - ниже нормы на 1°.

В январе и феврале на большей части страны осадки прогнозируются около и больше нормы, в декабре количество осадков ожидается около нормы на большей части страны, меньше нормы - в северной половине республики.

В марте средняя температура воздуха на территории Казахстана прогнозируется выше нормы на 2°С. Количество осадков предполагается больше нормы на большей части страны.