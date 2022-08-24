Жующих мусор горных козлов сняли на фото в нацпарке Казахстана

Горным козлам в Сайрам-Угамском национальном парке приходится пастись среди груд мусора, передаёт OTYRAR

Уникальные дикие животные, встречающиеся на мусорных свалках, оставленных людьми, уже не редкость в здешних местах. Летом в сезон отпусков и пикников бытовых отходов становится больше.

Решать проблему местные чиновники не торопятся. Специальных баков нет, людей, следящих за порядком тоже. Убирать приходится неравнодушным туристам, и тем, кто ходит в походы с профессиональными гидами.