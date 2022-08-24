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  • Жующих мусор горных козлов сняли на фото в нацпарке Казахстана
otyrar.kz Сегодня, 04:27
308
Фото: otyrar.kz

Жующих мусор горных козлов сняли на фото в нацпарке Казахстана

Горным козлам в Сайрам-Угамском национальном парке приходится пастись среди груд мусора, передаёт OTYRAR.
 
Уникальные дикие животные, встречающиеся на мусорных свалках, оставленных людьми, уже не редкость в здешних местах. Летом в сезон отпусков и пикников бытовых отходов становится больше.
 
Решать проблему местные чиновники не торопятся. Специальных баков нет, людей, следящих за порядком тоже. Убирать приходится неравнодушным туристам, и тем, кто ходит в походы с профессиональными гидами.
"Чем популярнее место, тем больше мусора. Его никто не убирает, если только волонтеры, туристы, любящие горы. Экосбор в нацпарке, подразумевает собой только вывоз мусора, но не уборку. В ущелье нет баков для сбора мусора. У нас каждое ущелье, в ужасном состоянии — Бургулюк, Ак мечеть, Боролдай и т. д. Особенно грязно там, где просто люди устраивают ленивые пикники, лежат на боку, жарят шашлыки", — рассказала жительница Лидия Моисеева.
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#нацпарк #животные #экология #мусор
Сегодня, 04:27
308
Журналист

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