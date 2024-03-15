Жуткое видео: ребёнок едва не утонул в бассейне в Кызылорде

Тонувшего в бассейне подростка спас начальник ДУИС по Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.

Шаймерден Есенкелдиев отдыхал с семьей в общественном бассейне, когда услышал крики. Женщина указала на тёмное пятно под толщей воды. Мужчина понял, что кто-то тонет. Прыгнув в воду, он вытащил подростка из бассейна и оказал ему первую помощь.

"Я увидел мальчика, лежавшего на дне бассейна глубиной три метра. Прыгнул за ним и, дотащив до бортика, начал откачивать. Свой поступок я не считаю героизмом. У меня восемь детей, а теперь появился и девятый. Теперь мы постоянно с ним на связи. Его родители признательны за спасение сына. После случившегося и сам теперь чувствую ответственность за этого мальчика", - рассказал Есенкелдиев.

На видео можно заметить, что тонувшего ребёнка не сразу заметили. Несколько посетителей бассейна вышли, так и не обратив внимания на уходящего под воду мальчика.