Жуткое видео: ребёнок едва не утонул в бассейне в Кызылорде
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Тонувшего в бассейне подростка спас начальник ДУИС по Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.
Шаймерден Есенкелдиев отдыхал с семьей в общественном бассейне, когда услышал крики. Женщина указала на тёмное пятно под толщей воды. Мужчина понял, что кто-то тонет. Прыгнув в воду, он вытащил подростка из бассейна и оказал ему первую помощь.
"Я увидел мальчика, лежавшего на дне бассейна глубиной три метра. Прыгнул за ним и, дотащив до бортика, начал откачивать. Свой поступок я не считаю героизмом. У меня восемь детей, а теперь появился и девятый. Теперь мы постоянно с ним на связи. Его родители признательны за спасение сына. После случившегося и сам теперь чувствую ответственность за этого мальчика", - рассказал Есенкелдиев.
На видео можно заметить, что тонувшего ребёнка не сразу заметили. Несколько посетителей бассейна вышли, так и не обратив внимания на уходящего под воду мальчика.
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