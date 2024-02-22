Жуткое ДТП с участием автобуса и грузовика в Астане: погибла женщина

На пересечении улиц Мухамедханова и Омарова в Астане столкнулись грузовик, маршрутный автобус и внедорожник Toyota Prado. В результате ДТП погибла женщина, переходившая дорогу по "зебре", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В департаменте полиции Астаны сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Информация о других пострадавших уточняется.