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Жуткое ДТП с участием автобуса и грузовика в Астане: погибла женщина

Сегодня, 18:09
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ДП Астаны Сегодня, 18:09
Сегодня, 18:09
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Фото: ДП Астаны

На пересечении улиц Мухамедханова и Омарова в Астане столкнулись грузовик, маршрутный автобус и внедорожник Toyota Prado. В результате ДТП погибла женщина, переходившая дорогу по "зебре", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.  

В департаменте полиции Астаны сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Информация о других пострадавших уточняется.

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