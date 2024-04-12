"Жүректен жүрекке": АНК отправила пострадавшим от паводков 600 тонн гумпомощи

Во всех регионах Казахстана в эти дни активно проходит акция "Жүректен жүрекке", инициированная Ассамблеей народа Казахстана. На данный момент собрано 600 тонн гуманитарной помощи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Председатель РОО "Ассамблея жастары" Тимур Джумурбаев проинформировал, что на площадке столичного Дома дружбы идёт сбор гуманитарной помощи в рамках акции "Жүректен жүрекке". Семь машин сегодня отправятся из Астаны в Северо-Казахстанскую область.

"В машинах находится гуманитарный груз, который предназначается для жителей пострадавших от паводков населённых пунктов. Здесь и продукты питания, и вещи первой необходимости", - отметил Джумурбаев.

В целом, по его словам, Ассамблеей народа Казахстана принимаются большие меры по оказанию помощи пострадавшему населению. Создан республиканский штаб. На базе всех Домов дружбы сейчас проходит сбор гуманитарной помощи. В западных и северных регионах её принимают и распределяют в те регионы, где наиболее пострадали от паводков.

"В акции задействованы все члены Ассамблеи, этнокультурных объединений и общественных структур Ассамблеи. Паводки не оставили равнодушными никого из АНК", - отметил Тимур Джумурбаев.

Кроме того, порядка 11 тысяч волонтёров АНК находятся на местах и помогают в ликвидации последствий паводков.

"Мы в составе республиканского штаба выезжаем в те регионы, которые наиболее пострадали от паводков, встречаемся с населением, на месте координируем работу волонтёрских групп, ведём приём и распределение груза, который поступает со всех уголков нашей страны. Нужно сказать, что среди казахстанцев есть чувство особого единения. Благодаря такой сплоченности мы преодолеваем этот вызов стихии", - отметил глава "Ассамблея жастары".

В целом, АНК на этот момент собрано 600 тонн гумпомощи. В денежном эквиваленте совместно с теми денежными средствами, которые перечисляли предприниматели, меценаты и благотворители, это составляет порядка 430 миллионов тенге. Помимо этого выделяется специальная техника для проведения противопаводковых мероприятий: около 35 единиц спецтехники было выделено меценатами АНК в регионах.