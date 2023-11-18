  • 18 Ноября, 08:06
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ЖК с 300 квартирами отключили от отопления в Алматы

Сегодня, 07:44
АВТОР
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КТК Сегодня, 07:44
Сегодня, 07:44
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Фото: КТК

Четыре дня не было отопления в алматинском ЖК "Радужный берег". От тепла их отрезали из-за долгов, скопившихся у ряда жильцов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Жильцы жилого комплекса организовали собрание во дворе. Собственники возмущены: в их доме отключили батареи во время отопительного сезона. Причиной называют коммунальные долги, которые есть лишь у некоторых жильцов. 

"Отключают регулярно какие-то услуги. Свет, газ, тепло, вода горячая, вода холодная. Ночью не было отопления. Четвёртые сутки, внимание! Это хорошо, что на улице относительно тепло. Нам ещё повезло. Воды горячей нет по несколько суток",  рассказала жительница многоквартирного дома Нагима Бумагина.

Жители сетуют: между ними и поставщиками коммунальных услуг слишком много посредников. Мол, из-за этого и разгорается "холодная война"

"У нас отопление, горячая вода  зависит всё от газа. Это в котельную. Котельная относится к аффилированной компании Ruby House. Они являются посредниками между нами и коммуникациями. И постоянно говорят нам про какие-то долги. Мы считаем, что люди оплачивают 90% всех своих потреблений по свету и воде. И возможно, эти компании где-то недоплачивают поставщикам", считает председатель ОСИ Нурия Сулейменова.

Жильцы хотят, чтобы дом перевели на баланс города. С этой просьбой на собрании они обратились к представителю районного акимата.

Всего в ЖК больше 300 квартир. Судя по спискам должников, которые висят в подъездах, по счетам не платят только 42 собственника. Но вот представитель застройщика уверяет, что их намного больше. 

"Жители не платят своевременно. На сегодняшний день за газ был 3 145 169 долг. Общий долг. Это может "Казтрансгаз" подтвердить. Мы не имеем права отключать точечно. "Казтрансгаз". Это не мы отключили. "Казтрансгаз" приехали, отключили. 1 миллион 200 директора оплатили со своего кармана, чтобы договориться включить им газ",  сообщила представитель застройщика Наталья Суслова.

Жители говорят: газ и, соответственно, отопление появились только после обращения к СМИ.

 "У нас четыре дня не было отопления. И как только мы вызвали СМИ, нам его дали. Газ подключили...Дети все уже начали болеть. А когда мы говорили, они сразу не признают, что отключают из-за долгов, начинают говорить, что там якобы что-то поломалось",  поделилась жительница дома Жанна Омирбекова.

Жители опасаются, что снова останутся без тепла. Уверяют: им пригрозили уже в следующем месяце отключить батареи, если долги не выплатят полностью. Люди с этим категорически не согласны и намерены отстаивать свои права в суде.

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