ЖК с 300 квартирами отключили от отопления в Алматы

Четыре дня не было отопления в алматинском ЖК "Радужный берег". От тепла их отрезали из-за долгов, скопившихся у ряда жильцов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Жильцы жилого комплекса организовали собрание во дворе. Собственники возмущены: в их доме отключили батареи во время отопительного сезона. Причиной называют коммунальные долги, которые есть лишь у некоторых жильцов.

"Отключают регулярно какие-то услуги. Свет, газ, тепло, вода горячая, вода холодная. Ночью не было отопления. Четвёртые сутки, внимание! Это хорошо, что на улице относительно тепло. Нам ещё повезло. Воды горячей нет по несколько суток", — рассказала жительница многоквартирного дома Нагима Бумагина.

Жители сетуют: между ними и поставщиками коммунальных услуг слишком много посредников. Мол, из-за этого и разгорается "холодная война".

"У нас отопление, горячая вода — зависит всё от газа. Это в котельную. Котельная относится к аффилированной компании Ruby House. Они являются посредниками между нами и коммуникациями. И постоянно говорят нам про какие-то долги. Мы считаем, что люди оплачивают 90% всех своих потреблений по свету и воде. И возможно, эти компании где-то недоплачивают поставщикам", — считает председатель ОСИ Нурия Сулейменова.

Жильцы хотят, чтобы дом перевели на баланс города. С этой просьбой на собрании они обратились к представителю районного акимата.

Всего в ЖК больше 300 квартир. Судя по спискам должников, которые висят в подъездах, по счетам не платят только 42 собственника. Но вот представитель застройщика уверяет, что их намного больше.

"Жители не платят своевременно. На сегодняшний день за газ был 3 145 169 долг. Общий долг. Это может "Казтрансгаз" подтвердить. Мы не имеем права отключать точечно. "Казтрансгаз". Это не мы отключили. "Казтрансгаз" приехали, отключили. 1 миллион 200 директора оплатили со своего кармана, чтобы договориться включить им газ", — сообщила представитель застройщика Наталья Суслова.

Жители говорят: газ и, соответственно, отопление появились только после обращения к СМИ.

"У нас четыре дня не было отопления. И как только мы вызвали СМИ, нам его дали. Газ подключили...Дети все уже начали болеть. А когда мы говорили, они сразу не признают, что отключают из-за долгов, начинают говорить, что там якобы что-то поломалось", — поделилась жительница дома Жанна Омирбекова.

Жители опасаются, что снова останутся без тепла. Уверяют: им пригрозили уже в следующем месяце отключить батареи, если долги не выплатят полностью. Люди с этим категорически не согласны и намерены отстаивать свои права в суде.