Жизнь после COVID-19. Врачи назвали сроки и последствия постковидного синдрома

Фото: pixabay.com

Когда пандемия коронавируса утихла, учёные всего мира направили свои усилия на исследование постковидного синдрома. Это коварное состояние преследует переболевших COVID-19 и может оставаться с ними долгое время, значительно усложняя и без того не простой процесс восстановления. А некоторые осложнения и вовсе могут перерасти в самостоятельные заболевания и сопровождать пациента до конца его жизни.

Подробнее о постковидном синдроме, его проявлениях и диагностике, BageNews.kz узнал у главного внештатного инфекциониста министерства здравоохранения Казахстана, профессора кафедры детских инфекционных болезней НАО "Медицинский университет Астана" Бахыт Кошеровой.

— Какова текущая ситуация с коронавирусом? И что такое постковидный синдром?

— Текущая ситуация стабильная. Ежедневный прирост в больничных отделениях у нас штучный. В основном это пациенты, которые имеют какие-то параллельные заболевания, допустим, диабет, избыточную массу тела, давление, заболевания почек и печени. В общем, какие-то патологии. В целом эпидемическая ситуация сейчас благополучная. В данный момент особенно важное значение имеет постковидный синдром, потому что прошло больше двух лет, и у нас очень много людей, которые болели различными штаммами коронавируса. Теперь у некоторых из них наблюдаются симптомы постковидного состояния.

Для того, чтобы понять, что это такое, нужно вначале понять, что острая коронавирусная инфекция длится до четырёх недель. Потом есть так называемая продолжающаяся симптоматическая инфекци. Это когда симптомы болезни сохранились и ещё продолжаются до 12 недель. В такой ситуации мы ещё не говорим, что это постковидный синдром, но мы говорим о том, что это продолжающаяся острая коронавирусная инфекция. Если же симптомы сохраняются свыше 12 недель, то мы уже говорим о постковидном синдроме.

Приведу один пример заболевания — сахарный диабет. Допустим, человек заболел коронавирусной инфекцией, а до этого у него уровень глюкозы в крови был в пределах нормы, то есть его никогда не беспокоил. И вот он переносит коронавирус, и на фоне острой инфекции у него появляются жалобы на сухость во рту, боль в животе, а также повышенный уровень глюкозы. Тогда пациенту ставится диагноз ковид-ассоциированного сахарного диабета, который связан именно с острой коронавирусной инфекцией.

Пациент получает лечение от коронавирусной инфекции, применяются все необходимые препараты в соответствии с клиническим протоколом. Далее проходит четыре недели, но у пациента не нормализуется уровень сахара, а, возможно, даже наблюдается его повышение. Тогда ему назначаются сахароснижающие препараты, которые нормализуют уровень глюкозы только под их действием. Проходит 12 недель, но синдром сохраняется, и никаких изменений нет. Тогда назначаются углубленные обследования, которые подтверждают диагноз сахарного диабета. Если изначально он шёл как ковид-ассоциированный, то из-за того, что он не прошёл, мы начинаем считать его пост-ковидным сахарным диабетом.

Он лечится как обычный сахарный диабет, но понимаете, причины его развития уже являются COVID-19. Этот вирус является, по большей части, триггером многих заболеваний, в том числе и того примера, который я привела. Исходя из этого, весь мир уже занимается проблемой постковидного синдрома этого состояния. Это опять говорит о том, что на сегодняшний день население должно следить за своим здоровьем. Мы должны понимать, что коронавирусная инфекция имеет определённые последствия, на это необходимо обратить внимание.

— Как пациенту понять, что у него постковидный синдром? Он должен обратиться в больницу самостоятельно?

— В этом году мы актуализировали ещё раз клинический протокол, который был создан и разработан в 2021 году по постковидным синдромам. И хочу сказать, что ещё в той версии мы выделяли определённые варианты, которые могут встречаться после ковида. Всего десять клинических вариантов: поражение лёгких, сердечно-сосудистой системы, почек, ЖКТ и так далее.

Запомните, все симптомы, которые проявляются у заболевшего COVID-19 до 12 недель — это стандартное течение болезни. Поэтому до этого времени вам никто не поставит постковидный синдром. Это будет расцениваться как ковидо-ассоциируемое заболевание — пневмония, гепатит, дерматит. Всё это связано с ковидом. Но если они сохраняются свыше 12 недель, тогда мы говорим о пост-ковидном синдроме. Вначале мы предполагали, что он может длиться шесть месяцев, потом двенадцать месяцев, а сейчас это сложно сказать, потому что некоторые вызванные им синдромы останутся уже с пациентом навсегда. Тот же упомянутый выше сахарный диабет. Но причина его — это именно ковид.

У нас есть чёткий разработанный критерий для мониторинга всех показателей, в том числе биохимических, когда человек переносит коронавирусную инфекцию. Перед выпиской из стационара, пациенту выдаётся выписка, в которой указано, что через десять дней он должен прийти в поликлинику. Там он проходит перечень анализов, которые пропишет доктор в зависимости от его состояния. Кому-то может быть достаточно общего анализа крови, а для кого-то нужны более расширенные исследования, такие как электрокардиограмма или УЗИ сердца. Врач уже определяет дальнейшее лечение пациента, исходя из наличия нарушений или изменений в результатах анализов.

В случае необходимости, врач может расширить перечень обследования, если будут какие-то изменения, и поставить пациента под динамическое наблюдение. Если какие-то симптомы сохраняются, то ему ставят диагноз пост-ковидного синдрома и продолжают вести его на амбулаторном уровне. Затем направляют его к профильным специалистам, которые дают свои рекомендации, а затем возвращают его к врачу общей практики, который уже выписывает необходимые медикаменты и форматы лечения. Идет наблюдение за пациентом как за обычным пациентом с патологией.

Чтобы диагноз постковидного синдрома подтвердился, очень важно понимать, что у больного ранее, до заболевания COVID-19, не было таких патологий. Необходимо, чтобы у него в крови были специальные маркеры инфекции, антитела и так далее. Только в этом случае ставится данный диагноз.

— А защищают ли вакцины?

— Вакцины от постковида защищают косвенно, так как их целевое назначение немного другое. Сейчас мы в первую очередь говорим о том, что прививки не дают стопроцентной гарантии того, что человек не заболеет. Вакцина способствует тому, чтобы человек не заболел тяжёлой формой заболевания. То есть, да, заболеть он может, но шанс летального исхода будет значительно ниже. Это основное целевое назначение подобных препаратов. Сейчас есть исследования, которые проводятся на территории нашей страны. Они говорят, что не зависит в какой степени перенёс ту или иную коронавирусную инфекцию, у него всё равно может развиться пост-ковидный синдром.

Но чаще всего он всё же развивается у пациентов, которые перенесли болезнь средней тяжести, у которых было тяжёлое течение болезни, у пациентов, у которых были осложнения, а также у людей, у которых есть другие параллельные заболевания. Белок вируса, это спайковый белок, в последующем усугубляет течение заболевания в том или ином поражённом органе.

Постковидный синдром появляется вне зависимости от того, каким штаммом вы болели, но высокий процент его развития наблюдается у тех, кто болел дельта-штаммом. Сейчас у нас циркулирует омикрон, который отличается тем, что вызывает лёгкое течение, не приводит к осложнениям и в основном поражает верхнюю часть дыхательных путей. Это заложенность носа, боль в горле, а когда уже заболевание спускается в нижние отделы дыхательных путей, это другие штаммы. Конечно, дельта сейчас тоже есть в циркуляции, но его совсем мало. Мы должны понимать, что он совсем не ушёл.

При омикроне практически полностью отсутствует тяжёлая форма болезни. Когда мы говорим о постковидном синдроме, то тут необходимо понимать, что речь идёт о поражении сосудистой системы. А сосуды у всех разные, всё зависит от их особенностей и состояния иммунной системы организма. Поэтому сказать, например, что человек перенесёт легкую форму и у него не разовьётся синдром — это будет не совсем правильно. Всё нужно рассматривать в комплексе. Все мы индивидуальны.