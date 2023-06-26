Живущие в аварийных бараках павлодарцы не могут дождаться переселения

Фото: Катерина Приходько

В Павлодаре на протяжении 10 лет возводят новый микрорайон "Сарыарка", расположен он в центре города. Многоэтажки выросли на месте алюминстроевских бараков, которые возводили, как временное жилье в советские годы для строителей алюминиевого завода. Временное стало постоянным, но к решению проблемы чиновники все же приступили в 2012 году. Однако сейчас до сих пор остались семьи, которые живут в ожидании и в страхе, что в один момент могут оказаться под завалами собственного дома, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В микрорайоне "Сарыарка" можно увидеть настоящий контраст того, как по разному могут жить люди. Новостроек за последние 10 лет здесь возвели десятки. Вместе с тем, появилось благоустройство, детские и спортивные площадки. При это по соседству живут люди все в тех же старых двухэтажках, называемых в народе алюминстроевскими бараками. У них при этом никаких благ во дворах нет.

Жительница ветхого дома по адресу Павлова, 103/2 Тамара Лыскова прожила здесь всю жизнь. С теплом вспоминает соседей, да и в целом все, что происходило с ней в этом доме.

"Я здесь живу 48 лет. Дом дружный, мы поддерживаем друг друга. Ремонт и всё делали мы своими силами. Но дом старый, все разваливается, как не ремонтируй. Все-таки строилось это, как временное жилье, бараки. Сейчас, конечно, люди ждут новое жилье и перестали вкладывать деньги в тот же косметический ремонт, потому что не видят смысла тратить деньги на то, что сравняют с землей", - говорит жительница.

Многие дома уже переселили из бывшего микрорайона "Алюминстрой" в новый "Сарыарка". Изначально по условиям людям предлагали следующее: они переезжают во временное жилье, их дома сносят, строят здесь новостройку и после переселенцы получает ключи от новых квартир. Именно так и поступали. Сейчас же весь новый микрорайон практически застроен и остались лишь несколько старых бараков, но оставшиеся в них семьи отказываются съезжать.

"На собрании еще в 2019 году, обещали, что наши дома подлежат сносу. В 2021 году должны были снести. Я тогда спрашивала: мы не будем потом, как отшельники? Ответили, что нет, дома снесут вовремя. Но увы до сих пор мы проживаем в них. Конечно, претензии есть, потому что дома уже старенькие, ремонт не сделаешь. Недавно мы были на встрече с депутатом. Он приходил, посмотрел, что в квартирах сантехника вся в заплатках. В начале этого года обещали, что вот в этом году точно решится вопрос. Ходили на встречу в акимат, пришла бумажка, что наши дома подлежат сносу, предлагали временное жилье. Но предлагали 60 тысяч тенге выдавать из акимата на аренду, а съемную квартиру двухкомнатную где за 60 тысяч найдёшь? Самое малое 90 – 100 тысяч тенге. Получается с акимата 60 тысяч, а остальное доплачивайте сами. У пенсионеров откуда деньги? Еще и временное жилье искать себе должны сами. В общем, мы отказались. Поэтому сидим и ждем, идти нам некуда", - высказывается жительница дома Тамара Лыскова.

Историю старых бараков помнит павлодарский общественник Юрий Павленко, который сейчас и сам проживает в таком же доме по адресу Павлова, 82. Мужчина показал, как сейчас выглядит изнутри квартира. Говорит, проводка старая, проблемы с отоплением, которое люди в начале сезона подключают самостоятельно. Батареи текут, с крыш капает и ремонту все это уже не поддается.

"Еще в 1974 году обещали полностью переселить в новое жильё. Уже тогда эти двухэтажки были выведены из строя, в них нельзя было жить. Потом Советский Союз продержал людей в этих халупах еще много лет, а после развал. Алюминстроевских двухэтажек было 159. В 90-ые годы хотели их обложить кирпичом. Три дома таким образом сделали, но внутри ничего не меняли. Трубы, полы, стены, лестницы – все осталось старое. Мы от этого отказались в итоге. Более того, обложить кирпичом стоило огромных денег. В 1996 году решили переселять в микрорайон Усольский. Но лишь 8 двухэтажных домов в год переселяли, я лично, как депутат городского маслихата занимался этим", - говорит павлодарский правозащитник Юрий Павленко.

В 90-ые программа переселения не удалась, говорит общественник. Жилищное строительство шло очень медленно. Сейчас же жильцы нескольких домов, которые так и стоят среди красивых новостроек, уже мало во что верят. Отказываются уезжать из старых бараков, и требуют одного: обмен только ключ на ключ.

"В акимате людям говорили, "выходите пожалуйста из квартир и живите в других". Люди спрашивают, а когда мы получим новое жилье? Им отвечали "завтра получите, крайний срок один год". Но людей обманули. Жильцам уже надоело, они ходят с понедельника по пятницу в жилищный отдел. Мы ходим раз в квартал к замакима города. Она нам обещает, что скоро дадут, крайний срок в сентябре. Я пошёл к рабочим, поговорил и они сказали, что вас обманывают, это неправда, мы не сдадим в сентябре, сдадим к концу года, если будет 60 специалистов работать на нашем доме", - рассказывает Юрий Павленко.

В микрорайоне "Сарыарка" сейчас ведется строительство нескольких многоэтажек, три из которых долгострои. На паспортах объекта указаны разные сроки завершения строительства, но все они уже просрочены. Дом №33 должны были сдать в апреле 2023 года, новостройку под номером вдоль улицы Камзина завершить планировали в августе 2021 года, а в паспорте дома под номером 41 указан срок декабрь 2022 года.

"Все вопросы по всем трём домам на сегодняшний день решены. Это изменение в ПСД введены, дополнительное финансирование определено и соответственно в этом году все три дома сдадут и ещё два дома дополнительно. Корректировка проектно-сметной документации была, в том числе один дом №28 был спроектирован с тремя этажами. Делали корректировку проектно-сметной документации, соответственно выделению дополнительных финансовых средств. Где-то у нас прошла корректировка в части увеличения в связи с увеличением стоимости строительных материалов. В целом все вопросы решены, в этом году мы закончим", - сообщил заместитель руководителя управления строительства Павлодарской области Азат Сатабаев.

По информации управления строительства, ветхие двухэтажки после переселения жильцов однозначно снесут, и заверили, что в этом году десятилетняя история проекта микрорайона "Сарыарка" будет полностью завершена. В итоге алюминстроевские бараки окончательно уйдут в историю, а на их месте будет в общем 42 многоэтажки с 3 500 новых квартир.

Фото: Катерина Приходько.