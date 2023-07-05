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astanatv.kz Сегодня, 04:32
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Сегодня, 04:32
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Фото: astanatv.kz

Жителям ЗКО не на чем готовить еду из-за проблем с водой

Сразу в трех селах Жанибекского района в Западном Казахстане серьезные проблемы с водой. Водопровод здесь был построен 17 лет назад и полностью изношен. Вся в дырах и местная водонапорная башня. Из -за этого нет давления воды. Фильтры тоже давно устарели. В 2007 году этот объект был передан в доверительное управление. Все это привело к тому, даже пищу сельчанам бывает не на чем приготовить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

"У нас ежедневная потребность в воде. Колодца нет. Если выкопать колодец, там будет горькая вода. Пресной воды нет. Сейчас получаем воду из башни. Если воду не отпускает - сидим без воды и без еды. Потому что для готовки тоже нужна вода", - говорит житель Жанибекского района Айсулу Нуртаева.

На восстановление водопровода необходимо 986 ​​млн. тенге. И если в ближайшее время эти деньги не выделят, без воды останутся более 2,5 тысяч сельчан. Депутаты районного маслихата, направили письмо в партию "АMАNАТ", где разъяснили ситуацию. Жители говорят, что если бы водонапорную башню передали на баланс акимату района, то проблема бы решилась.

"Башню надо отдать на баланс райакимата. После этого необходимо будет провести полную реконструкцию, приобрести два насоса, а затем отремонтировать башню. Все фильтры изношены. Если бы всю эту работу сделали - было бы очень здорово", - объяснила депутат Жанибекского районного маслихата, член франции "AMANAT" Молдир Абдырешова.

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Сегодня, 04:32
717
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