Жителям ЗКО не на чем готовить еду из-за проблем с водой

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Сразу в трех селах Жанибекского района в Западном Казахстане серьезные проблемы с водой. Водопровод здесь был построен 17 лет назад и полностью изношен. Вся в дырах и местная водонапорная башня. Из -за этого нет давления воды. Фильтры тоже давно устарели. В 2007 году этот объект был передан в доверительное управление. Все это привело к тому, даже пищу сельчанам бывает не на чем приготовить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

"У нас ежедневная потребность в воде. Колодца нет. Если выкопать колодец, там будет горькая вода. Пресной воды нет. Сейчас получаем воду из башни. Если воду не отпускает - сидим без воды и без еды. Потому что для готовки тоже нужна вода", - говорит житель Жанибекского района Айсулу Нуртаева.

На восстановление водопровода необходимо 986 ​​млн. тенге. И если в ближайшее время эти деньги не выделят, без воды останутся более 2,5 тысяч сельчан. Депутаты районного маслихата, направили письмо в партию "АMАNАТ", где разъяснили ситуацию. Жители говорят, что если бы водонапорную башню передали на баланс акимату района, то проблема бы решилась.