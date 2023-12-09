Жителям восьми городов Казахстана рекомендовали сократить прогулки в субботу

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 9 декабря ожидаются в Астане, Актобе, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере и Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее "Казгидромет" обещал казахстанцам морозы до 46 градусов в следующие трое суток.