Жителям трёх городов Казахстана советуют меньше гулять в воскресенье

По прогнозам "Казгидромета", 18 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Усть-Каменогорске, Риддере и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Жителям этих населённых пунктов 18 июня специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Казахстане на воскресенье.