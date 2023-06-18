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Жителям трёх городов Казахстана советуют меньше гулять в воскресенье
Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Жителям этих населённых пунктов 18 июня специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики дали прогноз погоды в Казахстане на воскресенье.
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