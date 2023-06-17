Жара, дожди и грозы: какой будет погода в Казахстане в воскресенье

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Синоптики "Казгидромета" дали прогноз погоды по Казахстану на 18 июня, передаёт BaigeNews.kz.

На востоке и в центре страны сохраняется погода без осадков. На западе, севере и юге Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе страны прогнозируется град, на юге — шквал. На большей части республики сохраняется усиление ветра.

Днём на большей части области Улытау, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, в области Жетысу, на юге области Абай и Восточно-Казахстанской, Карагандинской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей сохраняется сильная жара.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Акмолинской, Мангыстауской, Восточно-Казахстанской, в области Абай, Жетісу, на юге Алматинской, на востоке Северо-Казахстаской, на севере, западе Павлодарской, на севере, востоке, юге Атырауской, на юге, в центре области Улытау, Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке, северо-востоке Западно-Казахстанской ожидается высокая пожарная опасность.

18 июня севере, юге, западе Акмолинской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, западе, юге области 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ожидается гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный утром и днём порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, западе, юге Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. На севере, востоке, юге области сохраняется черезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается гроза. Сохраняется черезвычайная пожарная опасность

на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. На юге, юго-востоке области сильная жара 35-37 градусов. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Актобе: 18 июня днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

18 июня утром и днем на севере Костанайской области ожидается сильный дождь. В северной половине области гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный, на севере, западе, юге области 15-20, порывы 23 метров в секунду. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается временами сильный дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный днем 15-20 метров в секунду.

18 июня на севере Улытау области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане 18 июня днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

18 июня днём на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, юге области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На юге, востоке, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске 18 июня ночью ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 18 метров в секунду.

Днём на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе 18 метров в секунду.

18 июня днём на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере области 15-20 метров в секунду.

Днём на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Днём на юге области ожидается сильная жара 35-36 градусов.

18 июня днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ночью на юге, западе, днем на севере, юге, западе области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, западе, юге области 15-20 метров в секунду, днём порывы 25 метров в секунду. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Петропавловске 18 июня днём ожидается, гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 метров в секунду.

С 21:00 17 июня до 09:00 часа 18 июня по Усть-Каменогорску, Риддеру в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

18 июня утром и днём в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный утром и днем на западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области сохраняется сильная жара 40-42 градусов. В Шымкенте днём ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. Днём сохраняется сильная жара 40 градусов. В Туркестане ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. Днём сохраняется сильная жара 40 градусов.

17-18 июня на юге, в центре Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.