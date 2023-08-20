Жителям четырёх городов Казахстана рекомендовали меньше гулять в воскресенье

Синоптики предполагают, что в воскресенье погодные условия будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере этих городов.

В Актобе и Алматы ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.



В Актобе 20 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днём 32-34 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днём 30-32 тепла.

Метеорологические условия будут в столице способствовать ночью накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В Астане в ночное время ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 тепла.

В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 1-6, днем 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днём сильная жара 36-38 градусов.

Метеорологические условия в Атырау будут способствовать ночью накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, по прогнозам "Казгидромета", 20 августа на большей части республики сохранится погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, юго-западе и в горных районах юго-востока страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град