Дожди, жара и штормовой ветер: какой будет погода в Казахстане в воскресенье

По прогнозам "Казгидромета", на большей части республики сохранится погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, юго-западе и в горных районах юго-востока страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град, передаёт BaigeNews.kz.

По республике прогнозируется порывистый ветер.

Днём в Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на северо-востоке Мангистауской областей ожидается сильная жара до 35-39 градусов.

В Атырауской, Мангыстауской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областях, на юге Костанайской, на севере Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на востоке, западе, в центре Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях, в области Улытау, на юге Алматинской, на западе, севере, юге Акмолинской, на севере Западно-Казахстанской областей, на западе области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В 11 регионах страны и столице объявлено штормовое предупреждение.

Утром и днём на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный днем в центре, на юге области 15-20 метров в секунду.

Днём в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. В Атырау 36-38 градусов.

Днём на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днём на юге, западе области сохраняется сильная жара 37 градусов.

Днём на большей части Алматинской области ожидается сильная жара 35 градусов.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем на северо-западе области 15-20 метров в секунду. Днём на северо-востоке области ожидается сильная жара 38 градусов. В Актау днём ожидается гроза.

Днём на большей части Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 35-36 градусов.

20 августа в Астане днём ожидается гроза.

Ночью на севере, днём на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днём на севере области ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау утром и днём ожидается гроза.

Днём на западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 18 метров в секунду.

Ночью на севере, днем на большей части Костанайской области ожидается гроза, днём на севере области град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Костанае днём ожидается гроза.

На юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град.

Днём на востоке области Жетысу ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду. 20-21 августа на западе области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность.