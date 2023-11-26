  • 26 Ноября, 08:34
  • BAIGENEWS

Жителям четырёх городов Казахстана пообещали ухудшение качества воздуха в воскресенье

Сегодня, 08:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
60
Фото: pixabay.com

По прогнозам "Казгидромета", 26 ноября в Алматы, Астане, Караганде и Темиртау ожидаются неблагоприятные метеоусловия, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в этих городах в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям этих городов: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в большинстве регионов страны.

Самое читаемое

Наверх