Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана

По прогнозам "Казгидромета", на западе, северо-западе, севере Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дождь и снег, ожидаются гололед, метель. На остальной территории страны прогнозируется погода без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

26 ноября ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололёд.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на севере области Улытау ожидается ветер юго-восточный, восточный порывы 18 метров в секунду.

Ночью на западе Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный днем на западе, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный ночью на большей части области, днем на юге, севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. В Актау ожидается ветер юго-восточный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

26 ноября на дорогах Астаны ожидается гололедица.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидаются туман, метель. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на западе, севере, востоке области, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, севере, востоке, днём на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются гололед, метель. На западе, севере области туман. Ветер юго-западный на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Костанае ночью и утром ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на юге Туркестанской области ожидается туман.

Ночью на западе, юге, днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, туман. Ветер юго-западный ночью на западе, юге области 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.