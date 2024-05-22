Жителям Актау необоснованно начисляли коммунальные платежи

Прокуратурой Мангистауской области проведен анализ деятельности субъектов монополии на предмет соблюдения действующего законодательства, передаёт BaigeNews.

"В ходе анализа выявлены факты необоснованного начисления жителям города со стороны КГП "Каспий жылу, су арнасы" коммунальных платежей за услуги тепловодоснабжения. Так поставщиком услуг начислены коммунальные платежи за те дни, когда услуги фактически не оказывались", - говорится в сообщении.

В целях устранения выявленных нарушений внесен акт прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которого произведен перерасчет по более 11 тыс лицевым счетам на сумму свыше 34 млн тенге.

К слову, работа в данном направлении продолжается.