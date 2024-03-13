Жителя ЗКО наказали за оскорбление фельдшера
Сегодня, 04:56
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Сегодня, 04:56Сегодня, 04:56
98Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Жителя ЗКО за оскорбление фельдшера привлекли к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Дело в отношении гражданина Б. по части 1 статьи 434 КоАП РК (мелкое хулиганство) рассмотрел Жангалинский районный суд.
"Гражданин Б., не прислушиваясь к устным замечаниям фельдшера больницы, проводившего медицинское освидетельствование, в состоянии алкогольного опьянения выражался нецензурной бранью в адрес фельдшера и мешал ему работать. В суде гражданин Б. полностью признал свою вину и заявил, что сожалеет о содеянном", — сообщили в суде.
Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Постановление не вступило в законную силу.
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