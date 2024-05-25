Жителя ЗКО наказали за фейк о наводнении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Административное дело рассматривалось в районе Байтерек. Из материалов дела следует, что 4 апреля подсудимый через мессенджер WhatsApp распространил аудиозапись. На записи сельчанин заявляет, что ему позвонили сотрудники ДЧС ЗКО и сообщили, что 5 апреля в посёлках Желаево, Трекино, Коминтерн, Мичурино, Рыбцех, Казах аул ожидается паводок.

Также в аудиозаписи говорилось о подъёме реки Урал до 10 метров, то есть выше 1,5 метра критической отметки, и что будет проводиться эвакуация жителей всех посёлков без исключения. По версии суда, вся эта информация не соответствовала действительности.

Мужчина признан виновным по статье 456-2 КоАП РК "Размещение, распространение ложной информации". Ему назначен штрафа в 73 840 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.