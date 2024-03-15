Жителя ВКО арестовали за нецензурную брань в акимате

Жителя ВКО арестовали за нецензурную брань в здании районного акимата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Как указано в материалах Шемонаихинского районного суда, в январе в одном из сёл района произошёл пожар. Местный житель сначала сам пытался справиться с возгоранием, но не смог, и пламя охватило большую часть его дома.

Вместо того, чтобы вызвать пожарных, погорелец бросился к зданию сельского акимата. Именно там мужчина рассчитывал найти сочувствие и подмогу. Но чиновники не вняли его мольбам и не бросились моментально на тушение, да и средства для этого в виде помп и пожарных рукавов у них отсутствовали. Сельчанин при общении с чиновниками использовал ненормативную лексику.

Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и постановил подвергнуть его административному аресту на минимальный срок — 15 суток.