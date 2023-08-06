Жителя Усть-Каменогорска унесло течением в Иртыш

В Усть-Каменогорске в районе садового товарищества "Восточник-3" очевидцы заметили, что мужчину унесло течением по реке Иртыш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На место происшествия на лодке отправились сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС.

"Мужчина успел ухватится за корягу. Спасатели, добравшись до терпящего бедствие, аккуратно вытащили гражданина 1987 года рождения из воды и благополучно доставили на спасательную станцию, передав для осмотра медикам скорой помощи", — рассказали в ведомстве.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении мер безопасности на воде и просит жителей не купайться в необорудованных местах, не заходить в воду в нетрезвом состоянии, не переоценивать свои силы и не заплывать далеко.