Жителя СКО арестовали из-за конфликта в пункте выдачи гуманитарки
Сегодня, 04:33
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Сегодня, 04:33Сегодня, 04:33
126Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Петропавловске в одном из мест выдачи гуманитарной помощи пострадавшим от паводка произошёл конфликт между двумя местными жителями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
37-летний горожанин снимал процесс на видео. 30-летний петропавловец попросил его прекратить видеосъёмку. Мужчина отказался сделать это и ударил оппонента, совершив мелкое хулиганство.
По данному факту был собран административный материал. Правонарушитель согласился с нарушением. Суд назначил ему административный арест сроком на 15 суток.
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