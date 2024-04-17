Жителя СКО арестовали из-за конфликта в пункте выдачи гуманитарки

В Петропавловске в одном из мест выдачи гуманитарной помощи пострадавшим от паводка произошёл конфликт между двумя местными жителями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

37-летний горожанин снимал процесс на видео. 30-летний петропавловец попросил его прекратить видеосъёмку. Мужчина отказался сделать это и ударил оппонента, совершив мелкое хулиганство.

По данному факту был собран административный материал. Правонарушитель согласился с нарушением. Суд назначил ему административный арест сроком на 15 суток.