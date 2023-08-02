Жителя области Абай осудили за связь со школьницей

21-летнего жителя области Абай приговорили к двум годам ограничения свободы за связь со школьницей, итогом которой стала беременность девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что они познакомились в социальных сетях и продолжили общение в реальности. Родители были в курсе их общения. Узнав, что девочка беременна, родители с обеих сторон договорились о женитьбе детей, когда подростку исполнится 16 лет.

Беременность школьницы заметили учителя в школе и сообщили об этом в полицию.



Уголовным Кодексом Казахстана предусмотрена ответственность за половое сношение с лицами, заведомо не достигшими шестнадцатилетнего возраста по ст. 122, за что 21-летний парень был привлечен к уголовной ответственности. Суд учел все обстоятельства - и то, что потерпевшая, и ее законные представители не имели к нему претензий. В итоге суд назначил парню два года ограничения свободы.

В настоящее время парень состоит на учете в службе пробации Бескарагайского района. Ему помогли трудоустроиться, чтобы обеспечивать будущую жену и родившегося ребенка.