Жителя области Абай осудили за хранение ружья и боеприпасов

56-летний житель Тарбагатайского района незаконно хранил огнестрельное оружие марки "ТОЗ -8" и боеприпасы в количестве 18 штук, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент уголовно-исполнительной системы по области Абай.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье 287 Уголовного кодекса РК и ему назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, привлёк к принудительному труду по месту постоянной работы до 100 часов в год в течение всего срока отбывания наказания.

"Летом 2022 года я находился Алматы, в кафе познакомился мужчиной, приобрел у него оружие и боеприпасы, никому об этом не сказав, хранил незаконно ружье и боеприпасы в своем доме, о чем сейчас и сожалею",- сообщает осужденный.

Как отметил старший инспектор СП Бакытбек Нурахметов ДУИС области Абай, в настоящее время осужденный состоит на учёте службы Аксуатского района, трудоустроен, проживает со своей семьей и внуками, порядок и условия отбывание наказания не нарушает, желает встать на путь исправления.