Жителя Карагандинской области подозревают в убийстве односельчанина

Труп без вести пропавшего мужчины обнаружен во дворе дома его односельчанина в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

49-летней жительницы поселка Осакаровка Карагандинской области обратилась в отдел полиции. Она рассказала, что её сожитель пропал без вести. 24 октября он вышел из дома и не вернулся.

Полицейские приступили к поискам мужчины. 6 ноября они осматривали хозяйственные постройки дома его односельчанина и обнаружили труп пропавшего. На его теле были заметны повреждения.