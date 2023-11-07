Жителя Карагандинской области подозревают в убийстве односельчанина
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Труп без вести пропавшего мужчины обнаружен во дворе дома его односельчанина в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
49-летней жительницы поселка Осакаровка Карагандинской области обратилась в отдел полиции. Она рассказала, что её сожитель пропал без вести. 24 октября он вышел из дома и не вернулся.
Полицейские приступили к поискам мужчины. 6 ноября они осматривали хозяйственные постройки дома его односельчанина и обнаружили труп пропавшего. На его теле были заметны повреждения.
"Изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для следствия. Ведётся досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса РК “Убийство”. Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", – сообщил начальник ДП области Санжар Адилов.
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