Жителя Атырау наказали за фейки о паводках
Сегодня, 15:19
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Сегодня, 15:19Сегодня, 15:19
169Фото: primeminister.kz
Управление полиции по Атырау привлекло к ответственности мужчину, распространявшего ложную информацию о паводках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.
Мужчине, распространявшему ложную аудиозапись о затоплении города Атырау, наложен административный штраф в соответствии со статьей 456-2 КоАП РК.
"Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ и социальных сетей предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы. Призываем граждан доверять только официальной информации, распространяемой Оперативным штабом Атырауской области", — говорится в сообщении.
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