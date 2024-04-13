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Жителя Атырау наказали за фейки о паводках

Сегодня, 15:19
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primeminister.kz Сегодня, 15:19
Сегодня, 15:19
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Фото: primeminister.kz

Управление полиции по Атырау привлекло к ответственности мужчину, распространявшего ложную информацию о паводках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

Мужчине, распространявшему ложную аудиозапись о затоплении города Атырау, наложен административный штраф в соответствии со статьей 456-2 КоАП РК. 

"Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ и социальных сетей предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы. Призываем граждан доверять только официальной информации, распространяемой Оперативным штабом Атырауской области", — говорится в сообщении.

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