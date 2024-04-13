Жителя Атырау наказали за фейки о паводках

Управление полиции по Атырау привлекло к ответственности мужчину, распространявшего ложную информацию о паводках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

Мужчине, распространявшему ложную аудиозапись о затоплении города Атырау, наложен административный штраф в соответствии со статьей 456-2 КоАП РК.