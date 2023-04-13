Жительницу ВКО арестовали за мат в больнице

Фото: BaigeNews.kz

В ВКО сельчанку арестовали за мат в больнице, передаёт BaigeNews.kz со cсылкой на YK-news.kz.

Жительница села обратилась в Шемонаихинскую районную больницу с травмой ноги. Женщину привезли в приёмный покой, где она дожидалась осмотра вместе с другими пациентами. Всё это время она громко выражала недовольство, используя выражения, которые не принято употреблять в общественных местах. Работники больницы вынуждены были обратиться к помощи полиции.

В Шемонаихинском районном суде, где рассматривалось административное дело против сельчанки, выяснилось, что нарушительница не в первый раз с начала года привлекается к ответственности за публичное сквернословие. Суд назначил скандалистке трое суток административного ареста.