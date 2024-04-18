Жительницу Петропавловска наказали за фейк о действиях волонтёров

В Петропавловске полицейские привлекли к ответственности горожанку за распространение фейка о действиях волонтёров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

47-летняя горожанка сняла на видео, как волонтёры на заднем дворе одного из административных зданий грузят провизию в машину.

Женщина решила, что стала свидетелем воровства гуманитарной помощи. О подозрениях она оперативно сообщила не в полицию, а участникам группы в WhatsApp. Из группы запись попала в соцсеть TikTok. Ложную информацию выявили сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП СКО.

"В последние дни, в связи с паводками, стражи порядка усиленно мониторят интернет-пространство, в частности, для того, чтобы пресекать распространение недостоверной информации. Проверив сообщение, полицейские установили, что якобы “похищенная” провизия на самом деле отправилась в село Большая Малышка Кызылжарского района, пострадавшее от разлива реки Есиль", - сообщили в полиции.

Скорая на суждения жительница Петропавловска привлечена к административной ответственности.



