Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине

Фото: cenyavto.com

В Актюбинской области объявили в розыск 47-летнюю женщину, которая ушла на работу и не вернулась. Позже полицейские нашли её тело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Сотрудники полиции в ходе оперативно-следственных мероприятий 25 февраля задержали 29-летнего подозреваемого, у которого в салоне автомашины обнаружен труп пропавшей женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "убийство", — сообщили в полиции.

Обстоятельства преступления выясняются. Подозреваемый водворен в ИВС.