Жительница ЗКО представила в суд фиктивную справку о беременности

В Западно-Казахстанской области женщина, чтобы избежать ареста, представила в суд фиктивную справку о беременности, теперь к ответственности привлекли и её, и выписавшего справку фельдшера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональную прокуратуру.

Сообщается, что случай произошёл в Бурлинском районе ЗКО.

Как отметили в прокуратуре, полицейские составили в отношении женщины протокол по статье 608 части 6 КоАП (вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Желая уйти от ответственности, нарушительница попросила знакомого фельдшера сделать ей фиктивную справку о беременности, а затем фиктивный документ она представила в суд.

В ходе прокурорской проверки подделка была установлена. Сотрудники надзорного органа начали досудебные расследования по статье 385 части 1 Уголовного кодекса в отношении фельдшера по факту изготовления фиктивной справки и по статье 385 части 3 Уголовного кодекса в отношении правонарушительницы по факту использования фиктивной справки в суде.

Суд признал их обоих виновными и оштрафовал женщину на 20 МРП, а фельдшера – на 50 МРП.

Кроме того, за езду в нетрезвом виде нарушительнице назначено наказание в виде административного ареста на 20 суток.