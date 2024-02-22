Жительница ВКО отсудила у медцентра 500 тыс тенге "за боль и унижение"

Курчумский районный суд ВКО рассмотрел иск пациентки, требовавшей от медицинского центра компенсации за причиненный моральный вред и моральный ущерб, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее женщина заключила договор с медцентром на лечение хронического заболевания. Однако ее не записывали на прием на протяжении полугода, ссылаясь на отсутствие свободных мест.

Пациентка обращалась лично к руководству медцентра, но ей отказали в приеме и возврате денег, уплаченных ею при заключении договора и взятых в кредит.

"Сотрудники попросили охрану вывести ее из здания, в результате чего работавшим в клинике охранником причинён легкий вред ее здоровью. Истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, так как претерпела физическую боль и чувство унижения. На лечение ею затрачены деньги, о чем были представлены подтверждающие документы", — отмечается в сообщении пресс- службы Курчумского районного суда.

Во время разбирательства стороны согласились решить спор с помощью медиации. Суд утвердил соглашение, по которому ответчик признает иск и оплачивает возмещение материального ущерба и компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч тенге.

Пациентка отказывается от иска в связи с урегулированием спора в порядке медиации. Таким образом, производство по делу прекращено.