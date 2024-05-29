Жительница Усть-Каменогорска отдала мошеннику почти 115 миллионов
Сегодня, 10:05
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Сегодня, 10:05Сегодня, 10:05
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Подозреваемым оказался 39-летний устькаменогорец, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.
Горожанка сообщила в полицию, что в 2020 году приятель обманул ее на крупную сумму.
"Мужчина говорил, что хочет заняться то одним, то другим бизнесом, приобрести дорогую иномарку для своего пользования. А деньги брал у потерпевшей. Также он взял у потерпевшей одежду, чтобы помочь реализовать, но так и не вернул", - рассказали в пресс-службе ДП ВКО.
Общая сумма ущерба составляет более 114 миллионов тенге.
Подозреваемый в мошенничестве установлен.
"Это ранее судимый 39-летний устькаменогорец, который сейчас отбывает наказание за аналогичное преступление", - добавили в ДП.
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