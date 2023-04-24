Жительница Темиртау 20 раз обращалась в полицию из-за нападок бывшего сожителя

Фото: Кадр из видео t.me/patriot_patriot

Бывший сожитель преследует и портит имущество жительницы Темиртау. Женщина обращалась в полицию 20 раз, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет "Патриот", жительница Темиртау страдает от преследования бывшего сожителя. Он появляется внезапно возле ее квартиры, возле работы и психологически давит на неё, портит ей дверные замки.

"Мой бывший сожитель не дает мне покоя, вырывает ключи от квартиры. Он следит за мной, по ночам под моей дверью подслушивает, что происходит в квартире. Он рвёт провода, ломает замки, ломает ручку на входной двери. Недавно, когда я утром рано выходила из квартиры на работу, он опять выхватил ключи. При этом толкнул бабушку - соседку, которая поднималась домой. От его толчка у неё перелом руки. Я живу у подруг - то у одной, то у другой. Боюсь идти в собственную квартиру. Возле работы меня встречают мои подруги или соседи", - сообщила женщина.

Пара жила вместе около 10 лет. По словам женщины, он показал себя с плохой стороны - поднимал на нее руку, они часто ссорились. В итоге она ушла от мужчины. Однако бывший сожитель теперь преследует бывшую возлюбленную.

В ДП Карагандинской области сообщили, что данная женщина с 2014 года 20 раз обращалась в полицию в отношении сожителя, из них впоследствии три раза отказывалась от заявления. Так, за последние три года она написала на мужчину пять заявлений по поводу угрозы, повреждения имущества, семейного скандала.

Полицией в отношении сожителя было вынесено восемь защитных предписаний, кроме того он восемь раз привлекался к административной ответственности.