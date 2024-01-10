Жительница Шымкента зарезала любовника и подругу

Жительницу Шымкента осудили за двойное убийство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный специализированный межрайонный суд по уголовным делам.

Как следует из материалов дела, 35-летняя женщина распивала спиртные напитки вместе со своим любовником и подругой. В какой-то момент молодые люди стали проявлять друг к другу повышенный интерес – приятельница даже уселась на колени к парню.

Обвиняемой это не понравилось. Сначала она сделала замечание, но когда получила от молодого человека грубый ответ, взяла нож и воткнула его в спину неверного парня. Следующий удар она нанесла подруге.

Мужчина скончался на месте, а пострадавшую женщину госпитализировали, но её ранение оказалось смертельным.

Нанёсшую смертельные удары женщину задержали в тот же день.

Она признала вину, но также отметила, что погибшие ее спровоцировали.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 15 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности.