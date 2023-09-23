  • 24 Сентября, 16:37
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Жительница Петропавловска потеряла сознание после приема китайского препарата

Вчера, 20:42
АВТОР
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pixabay.com Вчера, 20:42
Вчера, 20:42
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Фото: pixabay.com

У жительницы Петропавловска случился анафилактический шок после приёма неизвестного препарата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news. 

18 сентября в Петропавловске скорая понадобилась 55-летней женщине, которая потеряла сознание. Вызов на станцию скорой помощи поступил в 12:53. Бригада скоро помощи, фельдшеры Александр Корольков и Иван Комиссарчук и водитель-парамедик Ярослав Фарбитнык, прибыла через семь минут. 

Дочь женщины объяснила, что больная за 10 минут до приезда скорой приняла неизвестный китайский препарат для обезболивания. К прибытию медиков женщина уже находилась без сознания, в сопоре. Кожные покровы бледные, влажные. Тоны сердца глухие, 115 ударов в минуту. Артериальное давление медики определить не смогли. Медики сразу же оказали помощи по международным стандартам ACLS. 

Состояние женщины стабилизировалось, она пришла в сознание. При госпитализации в городскую больницу женщина поддерживали артериальное давление 90/60 с помощью вазопрессорной системы. 

"Своевременный вызов скорой помощи и регулярное повышение навыков и знаний дают положительные результаты при оказании экстренной помощи пациентам. Также стоит добавить, что очень большой риск самостоятельного назначения и приема неизвестных препаратов", — отметили в пресс-службе областной станции скорой помощи.

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