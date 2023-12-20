Жительница области Абай восемь лет незаконно перечисляла зарплату супругу
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Женщина незаконно перечисляла зарплату своему супругу в течение восьми лет. Сумма материального ущерба составила 5 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"42-летняя жительница Бескарагайского района, работая инспектором кассовых операций государственного учреждения, с января 2015 года по июль 2023 года, ежемесячно, путем фиктивного составления табелей учета рабочего времени и начисления заработной платы, на своего супруга, который всего несколько дней работал в ГУ в качестве водителя, переводила денежные средства.
Таким образом причинен материальный ущерб на сумму более 5 млн тенге", - сообщили в полиции.
Суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 189 УК РК и назначил ей наказание в виде ограничения свободы, сроком на 2 года с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года.
"В настоящее время осужденная поставлена на учет службы пробации района. Раскаивается в совершенном преступлении. Проживает вместе со своей семьей и воспитывает троих детей, самому младшему из них 4 года. Осужденная поставлена на учет как безработное лицо, с начала нового года она будет трудоустроена на постоянную работу", – сообщила инспектор службы пробации Айгерим Кумарова.
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