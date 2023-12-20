Жительница области Абай восемь лет незаконно перечисляла зарплату супругу

Женщина незаконно перечисляла зарплату своему супругу в течение восьми лет. Сумма материального ущерба составила 5 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"42-летняя жительница Бескарагайского района, работая инспектором кассовых операций государственного учреждения, с января 2015 года по июль 2023 года, ежемесячно, путем фиктивного составления табелей учета рабочего времени и начисления заработной платы, на своего супруга, который всего несколько дней работал в ГУ в качестве водителя, переводила денежные средства.

Таким образом причинен материальный ущерб на сумму более 5 млн тенге", - сообщили в полиции.