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Сегодня, 09:28
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Жительница Мангистау распространяла сектантсткие лекции
Запрещённые аудиозаписи обнаружили полицейские в "ВКонтакте".
Последовательница деструктивных религиозных течений в Мангистау оштрафована за свои лекции в соцсетях, передат BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, нарушительницу обнаружили благодаря мониторингу аккаунтов в "ВКонтакте".
Полицейские разыскали автора сектанстких лекци. Ею оказалась 31-летняя местная жительница.
"На неё был оформлен протокол по части 2 статьи 453 КоАП РК — изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции", — сообщили в департаменте.
Административный суд обязал женщину выплатить штраф в размере 14 МРП, то есть 42 882 тенге.
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