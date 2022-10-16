Жительница Мангистау распространяла сектантсткие лекции

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Запрещённые аудиозаписи обнаружили полицейские в "ВКонтакте".

Последовательница деструктивных религиозных течений в Мангистау оштрафована за свои лекции в соцсетях, передат BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, нарушительницу обнаружили благодаря мониторингу аккаунтов в "ВКонтакте".

Полицейские разыскали автора сектанстких лекци. Ею оказалась 31-летняя местная жительница.

"На неё был оформлен протокол по части 2 статьи 453 КоАП РК — изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции", — сообщили в департаменте.

Административный суд обязал женщину выплатить штраф в размере 14 МРП, то есть 42 882 тенге.