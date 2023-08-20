Жительница Кокшетау с уникальным голосом отправилась на телешоу к Малахову

Светлана Рамазанова из Кокшетау отправляется в Москву, на съёмки популярного телешоу Андрея Малахова "Песни от всей души". Накануне поездки в интервью корреспонденту BaigeNews.kz женщина рассказала, как музыка связала ее с будущим мужем. И как, не имея музыкального образования, им удаётся много лет покорять сердца слушателей.

"На теплоходе музыка играет"

Интервью Светлане Жылкайдаровне я предложила за пару дней до вылета. Была уверена, что откажется. На смс ответила её дочь. Сказала, "окей", только давайте вечером, в 21.00. Днём у мамы съёмки. Похоже, новость о том, что землячку пригласили на российское телешоу, в провинциальном городке стала событием.

Светлана живёт скромно, в старенькой многоэтажке по улице Жамбыла. Но и эта небольшая квартирка – съёмная. Женщина выглядела немного уставшей, но старалась этого не показывать. Интервью для неё, похоже, дело не из привычных – простодушно пересказала свою жизнь. Не приукрашивая, не нагоняя многозначительного романтического флёра.

Первое, что удивляет в Светлане Рамазановой – молодой голос. Кажется, его обладательнице лет 25. В её семье пели все, начиная с дедушки-акына Казбека Суйсембекова, который неизменно выходил победителем на местных айтысах. В 80-90 годах прошлого века дяди, братья выступали, как говорится, "на заставку", когда с концертами приезжали известные артисты – Алибек Днишев, Роза Рымбаева…

Сембай и Светлана Рамазановы родились и выросли в селе ныне Северо-Казахстанской области. Женаты три десятка лет, а вместе – куда больше. Втроём – он, она и музыка. Петь начали со школьной скамьи – она третьеклашкой, ему было лет пятнадцать.

Строки первых песен были незатейливыми: "Облака – белогривые лошадки…", "Кис-кис-мяу – вот и вся музыка, кис-кис-мяу – вот и все слова…"

"Мне было, кажется, девять, когда меня привели к ним на эстраду. Ну, где будущий супруг пел, – со смехом вспоминает хозяйка. – Он играл на соло-гитаре, его двоюродный брат – на бас-гитаре. Вдвоём смерили высокомерным взглядом. Брат уточнил чья я дочка и что пою. А потом скептически кивнул: "щас проверим". Мой будущий муж заступился: мол, не так строго, маленькая же. Я домой пришла, нажаловалась отцу. Дескать, позвали, а сами начали кричать. Папа ходил на разборки – мальчишки объясняли, что "для авторитету" строгости на себя напустили".

Со временем Сембай и Светлана стали петь дуэтом. "Новогодние игрушки, свечи и хлопушки", "На теплоходе музыка играет", позднее – композиции группы "Мираж"…

"Удивительно, но папа впервые услышал, как я пою в десятом классе. Мы выступали на зимней спартакиаде между соседними сёлами. Папа возвращался из рейса, увидел толпу у дома культуры и решил заехать. Домой пришёл радостный, гордый. Сказал маме не препятствовать моим репетициям, даже если они допоздна. А мама только "за" и шила мне разные красивые сценические платьица", – рассказывает собеседница.

Повзрослев, пара плавно "перешла" из школьной в "совхозную" эстраду. Ребята были "первыми людьми на деревне" – как это часто бывает, молодёжь боготворила талантливых артистов, некоторые даже завидовали.

"Где ты?"

Потом возлюбленный Светланы ушёл в армию. Вернулся – поженились в 1989 году. Пошли дети – Олжас, Женис, Альмира. Все унаследовали способности и любовь к музыке.

"Наш первенец, Олжас, не поверите, начал петь уже в год-и-два. Участвовал в конкурсах – в пять лет в "Әнші балапан". В районе занял первое место, в области – четвёртое среди 60 участников, – только мама, спустя много лет, помнит все подробности. – В шесть лет – фестиваль "Айналайын" в Кокшетау, в девять – "Звёзды Приишимья" в Петропавловске. Третье место. В юности – "Х-фактор"... Младший, Женис, тоже пел, но он интроверт – публику не жаловал, отказывался выступать".

Героиня меняется в лице.

- Сыновей у меня уже нет. Одна память осталась...

- Давайте я дальше, маме тяжело...

Это в разговор вмешалась младшая и теперь уже единственная, Альмира.

Шесть лет назад, с разницей в несколько месяцев, супруги Рамазановы потеряли обоих сыновей. Им было 23 и 25 лет. Вместе им там лучше. От этой мысли родным становится на капельку легче.

"Часто спрашивают, утихает ли боль с годами? Нет! Время не лечит. И музыка не лечит, разве что отвлекает на какие-то часы. Ничего не забывается. Эту боль невозможно пережить, стереть, уничтожить. Похоронить обоих детей в течение года – невыносимо", – призналась мать.

После страшных потерь Светлана Жылкайдаровна сильно сдала. На нервной почве повыскакивали разные болезни, ударил микроинсульт. Но женщина твёрдо решила: пусть на уколах и лекарствах, но в Москву поедет.

Для матери это и своего рода дань памяти сыновьям.

"Шесть лет назад, буквально за пять дней до ухода старшего сына с ним исполнили песню "Где ты?" Ирины Круг. В домашней обстановке, в семейном кругу. Кто-то из родных записал на видео, а уже после, видимо, выложил в Сеть. Оказывается, за месяц ролик набрал миллион просмотров. Увидели в России, с прошлого ноября зовут на передачу. Долго не могла поехать из-за проблем со здоровьем, а теперь решилась. Хочется порадоваться. Чтобы дочь мир посмотрела", – пояснила героиня.

Альмиру от профессии музыканта дома пытались отговорить. Мол, несерьёзная, лучше – учителем или бухгалтером. Но девушка была непреклонной и выбор свой отстояла. Сегодня она преподаёт в частном центре искусств.

"Семья – это когда тебя крепко держат за руку"

В свободное от основной работы время семья Рамазановых выступает на мероприятиях и торжествах – соло, дуэтом, трио.

"Пели, поём и будем петь. Пока живые, пока есть голос и двигаются ноги-руки. У нас на эту тему есть даже семейный, так сказать, прикол. Ещё в молодости как-то после ссоры пошла к сестре. Думаю, отвлекусь, успокоюсь. Она спрашивает, чего, мол, пришла. Я рукой махнула, а она засмеялась: "Вот, ёлки-палки, музыка вас связала". С тех пор эта присказка ходит за нами. Песня "Музыка нас связала" – наша история и наша "коронка", там каждое слово точно про нас", – признала Светлана Жылкайдаровна.

Они участвовали в онлайн-конкурсе на телеканале "Хабар" "Поющая семья", заняли первое место в 11 из 13 туров. За убедительную победу им вручили диплом и денежную премию.

В репертуаре Рамазановых старые-добрые песни на казахском и русском языках – о главном: о любви, добре и преданности, верности себе и вечным ценностям...

"Что в песне главное? В песне главное – чтобы нравилась мужу, – смеётся. – Если ему не нравится, он просто говорит "это не та песня, которую мы будем исполнять". И точка. А если его выбор не по мне, то потом всё равно становится так, что мне он начинает нравится".

Расспрашиваю про супруга, подвожу к красивой мысли о крепкой семье и счастье встретить своего человека.

"Мы не совместимы абсолютно, – поспешно перебивает героиня. – Было по-разному. И разборки случались, и скандалы. Но, наверно, если нет эмоций, нет и семьи. Значит, каждый сам по себе. Посуда бьётся – не беда. Перед телепрограммой снимали сюжет, трудные дни для нас. На кладбище к сыновьям ездили, с камерами – от этого тяжелей. Вопросы, разговоры, от которых больно. Выдержали, как и всё, что выпало нам, потому, что вместе. Руку мою держал, сжимал крепко. И так по жизни. Это и есть семья..."

Напоследок героиня поблагодарила жителей Кокшетау и Акмолинской области за финансовую помощь в организации поездки и подарков для москвичей.

Фото и видео: Асель Турар.