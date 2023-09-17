Жительница Экибастуза пыталась устроиться на работу медсестрой по поддельному диплому
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Дело медсестры с поддельным дипломом расследует полиция в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, жительница города горняков пыталась устроиться на работу с документом по специальности "Лечебное дело". Диплом якобы был выдан Карагандинским областным высшим сестринским колледжем, однако имеет явные признаки подделки.
"По данному факту начато досудебное расследование по статье 385 УК Республики Казахстан. Назначена экспертиза", — сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Рашад Утеуов.
Всего, по данным департамента, в регионе зарегистрировано 59 фактов подделки документов. Среди них: свидетельства о рождении детей, договоры, справки, удостоверения, документы на транспорт, имущество, в том числе дипломы о получении высшего образования.
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