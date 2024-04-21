Жительница Аркалыка через суд добилась ремонта ливневой канализации

Жительница Аркалыка через суд добилась проведения ремонта ливневой канализации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Истец в суде пояснила, что летом 2023 года в ливневой канализации возле её дома произошел обвал грунта, в результате чего во время дождей его постоянно топило. Ответы ЖКХ об очистке от грязи и мусора, по мнению истца, не соответствуют действительности, так как фактически никакие работы не производились.

Ответчиком выступил отдел ЖКХ. Он с иском не согласился и настаивал на том, что подрядная организация своевременно провела работы по очищению ливневой канализации. На 2024 год запланирована замена труб на спорном участке.

В сентябре 2023 года на участке произошло подтопление, подключались водооткачивающие помпы, в результате восстановили работу канализации. В эти дни участок контролируется.

В суде доводы истца частично подтвердились. Суд установил, что общегородские ливневые канализации по Аркалыку находятся в коммунальной собственности, состоят на балансе и обслуживаются ответчиком. Заторы, проблемы со стоком воды при обильном дожде и снеготаянии в канализации фактически не устранены, о чём свидетельствуют фотоснимки и видеозаписи.

Кроме того, на момент рассмотрения дела произошло повторное подтопление дома истца в связи с ненадлежащей работой ливневой канализации.

Суд решил обязать отдел ЖКХ провести работы по восстановлению работоспособности ливневой канализации. В возмещении морального вреда было отказано, поскольку иск предъявлен в защиту нарушения имущественных прав.