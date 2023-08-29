Жительниц Астаны избила незнакомка

Жительница Астаны заявила, что её с подругой избила незнакомка в одном из дворов столицы, передаёт BaigeNews.kz.

С её слов, инцидент произошёл в ночь с 26 на 27 августа по улице Бейбитшилик. Пострадавшая утверждает, что их били по голове тупым предметом, её ударили в глаз и разорвали веко.

В комментариях под постом ДП Астаны сообщило, что по данному факту управление полиции района Сарыарка начало досудебное расследование по статье 293 часть 2 УК РК (Хулиганство). Проводится следствие.