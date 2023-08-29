  • 29 Августа, 06:32
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Жительниц Астаны избила незнакомка

Сегодня, 05:51
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 05:51
Сегодня, 05:51
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Фото: скриншот с видео

Жительница Астаны заявила, что её с подругой избила незнакомка в одном из дворов столицы, передаёт BaigeNews.kz.

С её слов, инцидент произошёл в ночь с 26 на 27 августа по улице Бейбитшилик. Пострадавшая утверждает, что их били по голове тупым предметом, её ударили в глаз и разорвали веко. 

В комментариях под постом ДП Астаны сообщило, что по данному факту управление полиции района Сарыарка начало досудебное расследование по статье 293 часть 2 УК РК (Хулиганство). Проводится следствие.

 
 
 
 
 
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Публикация от Таро • Наставничество • Ритуалы (@rira.ven)

 

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