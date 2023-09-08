Жители Жанаозена обратились к Токаеву и акимам

Группа мужчин из Жанаозена записала видеообращение с требованием их трудоустроить на постоянную работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Они обратились к главе государства Касым-Жомарту Токаеву, акиму региона Нурлану Ногаеву, акиму Жанаозена Айбеку Косуакову и местным депутатам, и просят решить вопрос с трудоустройством.

Мужчины утверждают, что у них нет постоянной работы и они уже не раз обращались к чиновникам по этому поводу. Возле городского акимата в Жанаозене они готовы стоять до тех пор, пока их не трудоустроят.