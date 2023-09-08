Жители Жанаозена обратились к Токаеву и акимам
Сегодня, 04:39
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Сегодня, 04:39Сегодня, 04:39
129Фото: скриншот с видео
Группа мужчин из Жанаозена записала видеообращение с требованием их трудоустроить на постоянную работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Они обратились к главе государства Касым-Жомарту Токаеву, акиму региона Нурлану Ногаеву, акиму Жанаозена Айбеку Косуакову и местным депутатам, и просят решить вопрос с трудоустройством.
Мужчины утверждают, что у них нет постоянной работы и они уже не раз обращались к чиновникам по этому поводу. Возле городского акимата в Жанаозене они готовы стоять до тех пор, пока их не трудоустроят.
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